Киев и Баку договорились усилить совместное сотрудничество

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Переговорный процесс состоялся на уровне директоров территориальных департаментов министерств иностранных дел Украины Боднара и Азербайджанской Республики Мухтарова. Чиновники обсудили широкий спектр вопросов, в частности, был поднят вопрос об учащении дипломатических встреч на уровне министров и послов, а также активизации двустороннего диалога между государствами на международном уровне.

Киев и Баку остались солидарны в том, что украинские территории, которые на данный момент находятся под контролем террористов ДНР, ЛНР необходимо вернуть под контроль украинской администрации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Азербайджана Баку сотни оппозиционных активистов приняли участие в антикоррупционном протесте, демонстрация прошла без инцидентов.