10:23 11.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100178764:roman

Киев и Баку договорились усилить совместное сотрудничество

В Киеве прошли совместные украинско-азербайджанские консультации по вопросу усиления сотрудничества в сфере политического диалога между двумя странами.

Киев и Баку договорились усилить совместное сотрудничество

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Переговорный процесс состоялся на уровне директоров территориальных департаментов министерств иностранных дел Украины Боднара и Азербайджанской Республики Мухтарова. Чиновники обсудили широкий спектр вопросов, в частности, был поднят вопрос об учащении дипломатических встреч на уровне министров и послов, а также активизации двустороннего диалога между государствами на международном уровне.

Киев и Баку остались солидарны в том, что украинские территории, которые на данный момент находятся под контролем террористов ДНР, ЛНР необходимо вернуть под контроль украинской администрации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Азербайджана Баку сотни оппозиционных активистов приняли участие в антикоррупционном протесте, демонстрация прошла без инцидентов.


Читайте также:

  • Народные депутаты Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук так и не смогли поговорить с президентом Украины Петров Порошенко.

  • Верховная Рада приняла закон "О жилищно-коммунальных услугах". При этом, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко говорит, что это только начало позитивных изменений и в правительстве будут работать над дополнительными инструментами, которые позволят усилить контроль за поставщиками услуг.
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив