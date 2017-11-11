Я не буду членом ни одной из политических партий, - Гройсман

По его словам, на сегодняшний день очень рано думать и выдвигать собственные политические амбиции, так как выборы намечаются только через два года. Покамест у меня нет подобных планов, я еще не думал о своем политическом будущем на следующий избирательный сезон, а пока что я буду оставаться коалиционным премьер-министром - это наилучший способы, дабы закончить свою программу по реформированию с различных отраслях украинского государства.

Напомним, что Владимир Гройсман до момента назначения его на пост премьера не являлся членом ни одной из политических сил, а занимал мэрский пост в городе Винница.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Владимир Гройсман заявил, что он лично выступает за демонополизацию рынка природного газа.