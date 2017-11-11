13:41 11.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100178774:roman

Я не буду членом ни одной из политических партий, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не будет вступать ни в "Народный фронт", ни "Блок Петра Порошенко". Об этом он высказался во время съезда партии "НФ".

Я не буду членом ни одной из политических партий, - Гройсман

По его словам, на сегодняшний день очень рано думать и выдвигать собственные политические амбиции, так как выборы намечаются только через два года. Покамест у меня нет подобных планов, я еще не думал о своем политическом будущем на следующий избирательный сезон, а пока что я буду оставаться коалиционным премьер-министром - это наилучший способы, дабы закончить свою программу по реформированию с различных отраслях украинского государства.

Напомним, что Владимир Гройсман до момента назначения его на пост премьера не являлся членом ни одной из политических сил, а занимал мэрский пост в городе Винница.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Владимир  Гройсман заявил, что он лично выступает за демонополизацию рынка природного газа.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив