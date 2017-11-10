Замглавы Мининфраструктуры подала в отставку

Об этом Казначеева написала на своей странице в соцсети Facebook. В первую очередь она поблагодарила за доверие и понимание министра Владимира Омеляна.

"Как человек с подходами "проектного менеджера", считаю, что проект под названием "Работа на госслужбе" оказался на 99% удачным благодаря людям, которые исповедуют вместе со мной ценности "принципов, а не интересов", - отметила Казначеева.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство инфраструктуры Украины предлагает развивать региональные аэродромы для запуска лоукостеров. Так, в МИУ предлагают развивать аэродромы в Гостомеле, Белой Церкви, Житомире, Нежине для лоукост перевозок пасажиров в Киев и прилегающие населенные пункты.