Замглавы Мининфраструктуры подала в отставку

Сегодня днем, 10 ноября, уволилась заместитель министра инфраструктуры Надежда Казначеева. Такое решение она приняла из-за того, что хочет посвятить себя боле сложным делам, чем просто работать в МИУ.
Об этом Казначеева написала на своей странице в соцсети Facebook. В первую очередь она поблагодарила за доверие и понимание министра Владимира Омеляна.
"Как человек с подходами "проектного менеджера", считаю, что проект под названием "Работа на госслужбе" оказался на 99% удачным благодаря людям, которые исповедуют вместе со мной ценности "принципов, а не интересов", - отметила Казначеева.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство инфраструктуры Украины предлагает развивать региональные аэродромы для запуска лоукостеров. Так, в МИУ предлагают развивать аэродромы в Гостомеле, Белой Церкви, Житомире, Нежине для лоукост перевозок пасажиров в Киев и прилегающие населенные пункты.