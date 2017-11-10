14:20 10.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине в 2017 году зафиксировано 117 тысяч ДТП, - Аваков

В январе-сентябре 2017 г. в нашей стране было зафиксировано примерно 117 тысяч ДТП.

В Украине в 2017 году зафиксировано 117 тысяч ДТП, - Аваков

В данных авариях погибло 2317 человек. Такая информация на правительственном заседании десятого ноября была распространена министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Согласно его словам – есть факторы, которые влияют на возникновение аварий. В основном это – превышение водителями скорости.

В течение девяти последних месяцев зафиксировано около 117-ти тысяч аварий, при этом 19 тысяч этих ДТП – с пострадавшими – добавил Аваков. На трассе гибнет людей вчетверо больше, чем даже в зоне проведения АТО – подчеркнул он.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине ежедневно примерно восемь человек гибнут в ДТП – сообщал В. Гройсман.


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