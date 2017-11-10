13:45 10.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине каждый день восемь граждан гибнут в ДТП, - Гройсман

Владимир Гройсман поведал о статистике по поводу граждан-жертв ДТП в Украине.

В Украине каждый день восемь граждан гибнут в ДТП, - Гройсман

Так, в нашей стране каждый гож ежедневно в дорожных авариях в среднем гибнут восемь человек. Такие данные в ходе правительственного заседания распространил премьер нашей страны Владимир Гройсман.

Согласно его словам – ежедневно по итогам ДТП в нашей стране гибнет примерно восемь граждан. Также ежедневно травмы в дорожных авариях получают примерно 92 человека. Также премьер отметил, что за год по итогам ДТП гибнет примерно тысяча граждан. А в аварии при этом попадают десятки тысяч украинцев и десятки тысяч в них травмируются.

Как сообщал УРА-Информ, в Соломенском районе столицы автомобиль сбил пешехода.


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