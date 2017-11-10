В Украине каждый день восемь граждан гибнут в ДТП, - Гройсман

Так, в нашей стране каждый гож ежедневно в дорожных авариях в среднем гибнут восемь человек. Такие данные в ходе правительственного заседания распространил премьер нашей страны Владимир Гройсман.

Согласно его словам – ежедневно по итогам ДТП в нашей стране гибнет примерно восемь граждан. Также ежедневно травмы в дорожных авариях получают примерно 92 человека. Также премьер отметил, что за год по итогам ДТП гибнет примерно тысяча граждан. А в аварии при этом попадают десятки тысяч украинцев и десятки тысяч в них травмируются.

Как сообщал УРА-Информ, в Соломенском районе столицы автомобиль сбил пешехода.