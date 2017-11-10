Украина надеется на продолжение сотрудничества с Японией, - Гройсман

Правительство страны готово усилить сотрудничество с правительством Японии и японскими компаниями в реализации масштабных проектов. Прежде всего это может стать инфраструктурное направление.

Об этом накануне, во время встречи с государственным министром иностранных дел Японии Кадзуюки Накане, которая состоялась в четверг вечером, 9 ноября, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Глава украинского правительства поблагодарил представителя Токио и заверил, что Украина ценит принципиальную позицию Японии по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Гройсман также заверил, что настроен на усиление экономического сотрудничества, в частности, в реализации масштабных проектов с японскими компаниями.

В свою очередь Накане подчеркнул, что Япония отмечает прогресс в Украине и готова продолжить поддержку социально-экономических изменений в нашем государстве. Поэтому двустороннее сотрудничество между странами, в том числе на высшем уровне, будет развиваться, - отметил глава МИД Японии, добавив, что в Украине в ближайшее время откроется Офис правительственного агентства международного сотрудничества "Джайка".

Во время переговоров, стороны подтвердили общие позиции по ряду международных вопросов. В частности, Государственный министр сообщил о продолжении политики санкций против страны - агрессора.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Япония упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания для граждан Украины с 1 января 2018 года.