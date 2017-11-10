Трамп и Путин не будут проводить отдельную встречу во Вьетнаме - Белый дом

Это связано с графиком глав стран. Об этом в пятницу утром, 10 ноября сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

При этом она отметила, что отдельную формальную встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме Трамп проводить не будет. Лидеры государств могут провести менее формальную встречу в кулуарах саммита, - пояснила пресс-секретарь, добавив, что встреча с Путиным никогда не подтверждалась, и она не состоится из-за разницы расписания с обеих сторон.

Президенты будут находиться в одном месте. Столкнутся ли они и поздороваются? Конечно, возможно и вероятно. Но с точки зрения расписания, официальной встречи в календаре нет, - заявила Сандерс.

Напомним, как собщал УРА-Информ, вчера советник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп планируют провести встречу в пятницу, 10 ноября.