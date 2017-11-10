Суд Испании арестовал спикера парламента Каталонии

Верховный суд Испании в пятницу утром, 10 ноября, принял решение арестовать спикера парламента Каталонии Карме Форкадель.
Она отправится в тюрьму, но суд дал ей возможность внести залог в размере 150 тысяч евро. Как сообщает El Mundo, еще четырем членам президиума каталонского парламента дали неделю на то, чтобы внести залог в размере 25 тысяч евро на каждого.
Таким образом, суд не согласился с заявлением прокуратуры, что, оказавшись на свободе, подозреваемые попытаются покинуть страну, как это сделал экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон.
По мнению прокуратура бывшие руководители Каталонии виновными в организации мятежа.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, что Конституционный суд Испании в среду, 8 ноября, отменил одностороннюю декларацию независимост Каталонии, утвержденную парламентом автономии 27 октября.