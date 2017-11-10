10:15 10.11.2017 | Политика | Новости
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Суд Испании арестовал спикера парламента Каталонии

Верховный суд Испании в пятницу утром, 10 ноября, принял решение арестовать спикера парламента Каталонии Карме Форкадель.

Суд Испании арестовал спикера парламента Каталонии

Она отправится в тюрьму, но суд дал ей возможность внести залог в размере 150 тысяч евро. Как сообщает El Mundo, еще четырем членам президиума каталонского парламента дали неделю на то, чтобы внести залог в размере 25 тысяч евро на каждого.

Таким образом, суд не согласился с заявлением прокуратуры, что, оказавшись на свободе, подозреваемые попытаются покинуть страну, как это сделал экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон.

По мнению прокуратура бывшие руководители Каталонии виновными в организации мятежа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, что Конституционный суд Испании в среду, 8 ноября, отменил одностороннюю декларацию независимост Каталонии, утвержденную парламентом автономии 27 октября.


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