Рада в пятницу традиционно заслушает чиновников

Так, среди прочего парламентарии планируют рассмотреть проект постановления об отмене результатов за правительственный вариант медицинской реформы и определиться относительно изменений в закон о высшем образовании.

Будет обговариваться проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины. А именно относительно защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью.

Завершится пленарная неделя традиционно выступлениями парламентариев в рамках разного.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Верховная Рада приняла закон о жилищно-коммунальных услугах. Соответствующий законопроект поддержали 262 народных депутатов. Законопроект устанавливает порядок заключения потребителями договоров на получение всего комплекса жилищно-коммунальных услуг.