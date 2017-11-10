Рада в пятницу традиционно заслушает чиновников

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу, 10 ноября, планирует провести традиционную час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания.
Так, среди прочего парламентарии планируют рассмотреть проект постановления об отмене результатов за правительственный вариант медицинской реформы и определиться относительно изменений в закон о высшем образовании.
Будет обговариваться проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины. А именно относительно защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью.
Завершится пленарная неделя традиционно выступлениями парламентариев в рамках разного.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Верховная Рада приняла закон о жилищно-коммунальных услугах. Соответствующий законопроект поддержали 262 народных депутатов. Законопроект устанавливает порядок заключения потребителями договоров на получение всего комплекса жилищно-коммунальных услуг.