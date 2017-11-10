Проходной барьер для партий может измениться, - Парубий

Об этом передает "Рада".

Спикер уверен, что процент попадания в Верховную Раду может претерпеть изменения от четырех до шести для партий, однако этот вопрос остается дискуссионным, так как для многих мажоритарников лучше сохранять текущее избирательное законодательство. "Могут меняться технические вещи, но фундаментальный системный подход", - подчеркнул Парубий.

Фундаментальных дебатов стоит ожидать со стороны мажоритарников по поводу внедрения пропорциональной системы как таковой, так большинство таких депутатов считают, что группа избираемых представителей в зал ВР не сможет в полной мере отвечать за округ, так как это делает мажоритарник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на рассмотрение ВР было подано пять проектов. Три - о выборах народных депутатов и два проекта Избирательного кодекса. Голосование за новый кодекс в первом чтении было провалено.