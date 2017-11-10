Президент Сербии призвал к разрешению дипконфликта в отношениях с Украиной

Как сообщает Novosti.rs, в данный момент очень важно разрядить обстановку в отношениях между Сербией и Украиной. Кроме мого, необходимо продолжить развивать дружественные отношения этих двух стран. Таким образом, Вучич надеется на разрешение конфликта как можно скорее.

Согласно его словам, украинцы доброжелательно относятся к сербам, как и сербы к украинцам.

"Важно успокоиться и продолжить развивать дружеские отношения, и если у меня будет такая возможность, я сделаю все, что в моих силах", - подчеркнул сербский президент.

Кстати, причиной дипконфликта послужили резкие заявления украинского посла Александра Александровича, который назвал Сербию инструментом в руках России. Белград пригрозил объявить персоной нон грата украинского дипломата.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич вызвал для консультаций сербского посла в Украине Раде Булатовича. Он намерен обсудить с послом актуальные вопросы отношений с Украиной и "дальнейшие меры", связанные с ними.