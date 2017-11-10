Президент анонсировал заседание Нацсовета реформ

Об этом он сказал на всеукраинском форуме представителей местных общин.

По словам главы правительства, на Национальном совете будут рассматриваться несколько вопросов. А именно, закон о дипломатической службе для защиты еще одной мощной армии - армии украинских дипломатов, обеспечивающих мировую солидарность Украины.

Кроме этого, министерство юстиции вместе с президентом и правительством предлагает закон о защите юридических прав граждан Украины.

"Будет еще один большой закон - закон о противодействии земельному рейдерству, об изменении функций кадастра и полномочий местным бюджетам по распоряжению землей", - добавил он.

как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко призвал все фракции сформировать рабочую группу для разработки законопроекта об антикоррупционном суде, который должен быть подготовлен за несколько недель.