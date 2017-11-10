15:48 10.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент анонсировал заседание Нацсовета реформ

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в пятницу Национальный совет реформ рассмотрит ряд инициатив, в том числе законопроект о противодействии земельному рейдерству.

Президент анонсировал заседание Нацсовета реформ

Об этом он сказал на всеукраинском форуме представителей местных общин.

По словам главы правительства, на Национальном совете будут рассматриваться несколько вопросов. А именно, закон о дипломатической службе для защиты еще одной мощной армии - армии украинских дипломатов, обеспечивающих мировую солидарность Украины.

Кроме этого, министерство юстиции вместе с президентом и правительством предлагает закон о защите юридических прав граждан Украины.

"Будет еще один большой закон - закон о противодействии земельному рейдерству, об изменении функций кадастра и полномочий местным бюджетам по распоряжению землей", - добавил он.

как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко призвал все фракции сформировать рабочую группу для разработки законопроекта об антикоррупционном суде, который должен быть подготовлен за несколько недель.


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