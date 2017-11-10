Порошенко пообещал в ближайшее время подписать закон о судебной реформе

Соответствующие заявление президент сообщил на форуме представителей местных общин.

По словам пресс-секретаря Святослава Цеголко, Петр Порошенко действительно запускает судебную реформу.

Кроме того, президент Украины отметил, что был сформирован совершенно новый Верховный суд, который гарантирует украинцам право на суд и правду, инвесторам и бизнесу - право на защиту.



Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Румынии из-за судебной реформы начались протесты. Десятки тысяч людей вышли на улицу протестовать против судебной реформы. Манифестанты требуют от правящей коалиции отозвать из парламента законопроекты о внесении изменений в систему правосудия.