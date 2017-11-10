15:19 10.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100178721:labazovych

Порошенко пообещал в ближайшее время подписать закон о судебной реформе

Глава украинского государства Петр Порошенко в скором времени намерен подписать кодексы по судебной реформе "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты" (№ 6232).

Порошенко пообещал в ближайшее время подписать закон о судебной реформе

Соответствующие заявление президент сообщил на форуме представителей местных общин.   

По словам пресс-секретаря Святослава Цеголко, Петр Порошенко действительно запускает судебную реформу.

Кроме того, президент Украины отметил, что был сформирован совершенно новый Верховный суд, который гарантирует украинцам право на суд и правду, инвесторам и бизнесу - право на защиту.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Румынии из-за судебной реформы начались протесты. Десятки тысяч людей вышли на улицу протестовать против судебной реформы. Манифестанты требуют от правящей коалиции отозвать из парламента законопроекты о внесении изменений в систему правосудия.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив