13:32 10.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Отменить закон о медицинской реформе депутаты отказались

Верховная Рада Украины отклонила проект постановления об отмене принятого 19 октября в целом закона об государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

Отменить закон о медицинской реформе депутаты отказались

За предложение отметить закон №6327 проголосовали только 45 народных депутатов при 226 минимально необходимых. Авторская группа проекта постановления №6327-п, а это народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" и внефракционный депутат, требовали отменить медицинскую реформу, аргументируя свою решение тем, что закон финансовые гарантии предоставления медицинских услуг были принят с "грубым нарушением требований конституции Украины и регламентом Верховной Рады".

Таким образом, по словам председатель Верховной Рады Андрей Парубий, это открывает путь для подписания медицинской реформы.

Напомним, согласно регламенту Верховной Рады спикер не может подписать принятый закон до тех пор, пока Верховная Рада не рассмотрит проект постановление об его отмене, если таковой был зарегистрирован.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 19 октября, приняла во втором чтении законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". Документ поддержали 240 депутатов Рады.


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