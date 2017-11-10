12:32 10.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД Польши заявляет, что решения Украины ставят под сомнение стратегическое партнерство

Украинской стороне не хватает решений, которые будут способствовать историческому диалогу.

МИД Польши заявляет, что решения Украины ставят под сомнение стратегическое партнерство

Последние решения Украины ставят под сомнение заявления о стратегическом партнерстве с Польшей. Такое мнение, как сообщает "Польское радио", в пятницу, 10 ноября, высказал министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.

По его словам, сейчас Украиной принимаются решения, которые ставят под сомнение все их предыдущие заявления. Правительство Польши должно реагировать в "ситуации, когда партнеры и союзники Польши принимают решения, которые противоречат союзническим, партнерским и добрососедским отношениям", - пояснил он, добавив, что должностные лица украинского государства должны запретить поисковые работы и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов на территории Украины.

Вместе с тем Цихоцкий отметил, что контактов в отношениях с Украиной достаточно, однако не хватает решений с украинской стороны, которые будут способствовать движению в некоторых двусторонних вопросах, "которые называют историческим диалогом".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Польши Анджей Дуда заяви, что для нормальных отношений с Украиной необходима историческая правда. Нельзя терпеть ситуацию, когда представители различных учреждений ведут себя абсолютно неприемлемо для добрососедских взаимоотношений, - считает Дуда.


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