МИД Польши заявляет, что решения Украины ставят под сомнение стратегическое партнерство

Последние решения Украины ставят под сомнение заявления о стратегическом партнерстве с Польшей. Такое мнение, как сообщает "Польское радио", в пятницу, 10 ноября, высказал министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.

По его словам, сейчас Украиной принимаются решения, которые ставят под сомнение все их предыдущие заявления. Правительство Польши должно реагировать в "ситуации, когда партнеры и союзники Польши принимают решения, которые противоречат союзническим, партнерским и добрососедским отношениям", - пояснил он, добавив, что должностные лица украинского государства должны запретить поисковые работы и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов на территории Украины.

Вместе с тем Цихоцкий отметил, что контактов в отношениях с Украиной достаточно, однако не хватает решений с украинской стороны, которые будут способствовать движению в некоторых двусторонних вопросах, "которые называют историческим диалогом".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Польши Анджей Дуда заяви, что для нормальных отношений с Украиной необходима историческая правда. Нельзя терпеть ситуацию, когда представители различных учреждений ведут себя абсолютно неприемлемо для добрососедских взаимоотношений, - считает Дуда.