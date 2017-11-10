Макрон назвал Россию серьезной угрозой для Франции

Об этом он заявил в интервью журналу Time.

Согласно словам президента Франции, российское вмешательство по-прежнему представляет серьезную опасность для демократических режимов западных стран. Поэтому французское государство не должно недооценивать потенциальные последствия такого вмешательства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Франции Эммануэль Макрон подписал спорный антитеррористический закон, который дает властям постоянные полномочия проводить обыски или ограничивать передвижения подозреваемых экстремистов. Как отметил во время подписания документа глава государства, это позволит прекратить чрезвычайное положение с 1 ноября, полностью обеспечив безопасность наших граждан.