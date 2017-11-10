Канада заявила о поддержке введения миротворцев на Донбасс

Инициативу введения миротворческой миссии ООН на украинском Донбассе поддерживает МИД Канады. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Христе Фриланд, опубликованной на сайте правительства страны.
Как заявила министр, правительство Канады неизменно выступает за поддержку украинского народа и территориальной целостности. Также правительство осуждает аннексию Крыма Россией и постоянную поддержку боевиков на востоке Украины.
Во всем мире Канада ведет переговоры с рядом стран о жизнеспособности и полезность миротворческой и полицейской миссии в Украине. За последние несколько недель активно обговаривалось с несколькими европейскими правительствами и постановка вопроса о введении миротворческой миссии на Донбасс.
Также глава МИД подчеркнула, что народ Украины может рассчитывать на постоянную и непоколебимую дружбу и поддержку Канады.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", размещение миротворческой миссии Организации объединенных наций поможет урегулировать конфликт на Донбассе. Украины твердо верит, что всеобъемлющее урегулирование конфликта может быть достигнуто благодаря миротворцам.