08:17 10.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Канада заявила о поддержке введения миротворцев на Донбасс

Инициативу введения миротворческой миссии ООН на украинском Донбассе поддерживает МИД  Канады. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Христе Фриланд, опубликованной на сайте правительства страны.

Канада заявила о поддержке введения миротворцев на Донбасс

Как заявила министр, правительство Канады неизменно выступает за поддержку украинского народа и территориальной целостности. Также правительство осуждает аннексию Крыма Россией и постоянную поддержку боевиков на востоке Украины.

Во всем мире Канада ведет переговоры с рядом стран о жизнеспособности и полезность миротворческой и полицейской миссии в Украине. За последние несколько недель активно обговаривалось с несколькими европейскими правительствами и постановка вопроса о введении миротворческой миссии на Донбасс.

Также глава МИД подчеркнула, что народ Украины может рассчитывать на постоянную и непоколебимую дружбу и поддержку Канады.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", размещение миротворческой миссии Организации объединенных наций поможет урегулировать конфликт на Донбассе. Украины твердо верит, что всеобъемлющее урегулирование конфликта может быть достигнуто благодаря миротворцам. 


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