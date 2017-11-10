Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за демонополизацию рынка природного газа.

Также он заявил, если для этого нужны какие-то решения правительства, то они будут приняты. Правительство не заинтересованы как государство, чтобы у нас были монополисты, в частности, такие как НАК "Нафтогаз Украины".

Нужно допустить на рынок газа абсолютно всех торговцев газом чтобы в Украине не было монополии и в облгазах и в "Нафтогазе".

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", Кабинет министров Украины будет продолжать проводить дискуссии с Международным валютным фондом по поводу справедливого ценообразования на газ.