Украина не заинтересована в том, чтобы на рынке природного газа присутствовали такие монополисты, как "Нафтогаз Украины" или облгазы, и поэтому должна демонополизировать рынок газа, допустив на этот рынок разных трейдеров "голубого топлива".
Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за демонополизацию рынка природного газа.
Также он заявил, если для этого нужны какие-то решения правительства, то они будут приняты. Правительство не заинтересованы как государство, чтобы у нас были монополисты, в частности, такие как НАК "Нафтогаз Украины".
Нужно допустить на рынок газа абсолютно всех торговцев газом чтобы в Украине не было монополии и в облгазах и в "Нафтогазе".
Как сообщалось ранее в "УРА-информ", Кабинет министров Украины будет продолжать проводить дискуссии с Международным валютным фондом по поводу справедливого ценообразования на газ.