13:04 10.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман выступает за демонополизацию рынка природного газа

Украина не заинтересована в том, чтобы на рынке природного газа присутствовали такие монополисты, как "Нафтогаз Украины" или облгазы, и поэтому должна демонополизировать рынок газа, допустив на этот рынок разных трейдеров "голубого топлива".

Гройсман выступает за демонополизацию рынка природного газа

Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за демонополизацию рынка природного газа.

Также он заявил, если для этого нужны какие-то решения правительства, то они будут приняты. Правительство не заинтересованы как государство, чтобы у нас были монополисты, в частности, такие как НАК "Нафтогаз Украины".

Нужно допустить на рынок газа абсолютно всех торговцев газом чтобы в Украине не было монополии и в облгазах и в "Нафтогазе".

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", Кабинет министров Украины будет продолжать проводить дискуссии с Международным валютным фондом по поводу справедливого ценообразования на газ.


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