Гройсман требует жесткой реакции полиции на рейдерство в Украине

Все те, кто занимается силовым захватом чужого имущества, должны быт наказаны. Об этом в пятницу, 10 ноября, в парламента во время часа вопросов к правительству, заявил глава Кабинета министров.

Отвечая опросы депутатов, премьер, в частности, отметил, что в правительстве и Национальной полиции есть только один рецепт.

Он называется на украинском языке "обличчям у підлогу", а на русском языке - "мордой в пол". Я хотел бы подчеркнуть и призвать правоохранителей всей страны - это позиция главы Национальной полиции и министра внутренних дел.

Если где-то в любом уголке страны осуществляется физический захват имущества, сразу реагировать и арестовывать, - заявил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Полтавской области правоохранители задержали более 40 рейдеров, которые пытались захватить агрофирму.