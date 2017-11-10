20 стран ЕС подпишут новый пакт о военном сотрудничестве

Об этом передает Euractiv.

Как отмечается, данное соглашение должно состоятся 13 ноября в Брюсселе. В свою очередь такие страны, как Франция и Германия рассчитывают, что этот пакт поспособствует более тесному военному сотрудничеству внутри ЕС.

В то же время сообщается о разногласиях между основными игроками по обязательствам стран в рамках соглашения. В частности, Париж настаивает на том, чтобы страны вносили деньги и военные активы в PESCO, а также были готовы вмешиваться в зарубежные конфликты. Однако несмотря на это государство Германии стремится расширить этот пакт.

При этом некоторые другие члены ЕС, включая Данию, Португалию и Мальту, еще не взяли на себя публичные обязательства. Очевидно, что Великобритания, которая намерена покинуть ЕС, не будет принимать участие в проекте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель считает французский план реформирования ЕС вполне рабочим вариантом. По словам федерального канцлера, новые реформы помогут наладить немецко-французские отношения в рамках европейского союза.