10:15 09.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Закон о кибербезопасности опубликовали в "Голосе Украины"

В четверг утром, 9 ноября, парламентская газета "Голос Украины" опубликовала закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", принятый Верховной Радой Украины 5 октября 2017 года.

Закон о кибербезопасности опубликовали в

Таким образом закон вступает в силу. Документ определяет основные объекты киберзащиты, которые в совокупности составляют критическую инфраструктуру страны, принципы обеспечения кибербезопасности и национальная система кибербезопасности.

Согласно закону, президент Украины обязан координировать деятельность в сфере кибербезопасности через возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Также законом определены правовые и организационные основы обеспечения защиты жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве, полномочия и обязанности государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, лиц и граждан, основных принципов координации их деятельности, а также базовых терминов в области кибербезопасности.

Он позволяет внедрить комплексный подход под эгидой государства и в тесном сотрудничестве с частным сектором и гражданским обществом и создает условия для обеспечения киберзащиты критически важных инфраструктурных объектов Украины.

В законе учтен ряд предложений экспертов НАТО и Евросоюза.

Напомним, законодательный акт был разработан по требованию Совета национальной безопасности Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 октября Порошенко подписал закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", принятый Верховной Радой Украины 5 октября 2017 года.


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