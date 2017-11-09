Закон о кибербезопасности опубликовали в "Голосе Украины"

Согласно закону, президент Украины обязан координировать деятельность в сфере кибербезопасности через возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Также законом определены правовые и организационные основы обеспечения защиты жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве, полномочия и обязанности государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, лиц и граждан, основных принципов координации их деятельности, а также базовых терминов в области кибербезопасности.
Он позволяет внедрить комплексный подход под эгидой государства и в тесном сотрудничестве с частным сектором и гражданским обществом и создает условия для обеспечения киберзащиты критически важных инфраструктурных объектов Украины.
В законе учтен ряд предложений экспертов НАТО и Евросоюза.
Напомним, законодательный акт был разработан по требованию Совета национальной безопасности Украины.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 октября Порошенко подписал закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", принятый Верховной Радой Украины 5 октября 2017 года.
В украинской налоговой системе – очередные изменения. В этот раз, новшества касаются бухгалтерского учёта и финансовой отчётности. Соответствующий закон, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом.