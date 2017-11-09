Закон о кибербезопасности опубликовали в "Голосе Украины"

Таким образом закон вступает в силу. Документ определяет основные объекты киберзащиты, которые в совокупности составляют критическую инфраструктуру страны, принципы обеспечения кибербезопасности и национальная система кибербезопасности.

Согласно закону, президент Украины обязан координировать деятельность в сфере кибербезопасности через возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Также законом определены правовые и организационные основы обеспечения защиты жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве, полномочия и обязанности государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, лиц и граждан, основных принципов координации их деятельности, а также базовых терминов в области кибербезопасности.

Он позволяет внедрить комплексный подход под эгидой государства и в тесном сотрудничестве с частным сектором и гражданским обществом и создает условия для обеспечения киберзащиты критически важных инфраструктурных объектов Украины.

В законе учтен ряд предложений экспертов НАТО и Евросоюза.

Напомним, законодательный акт был разработан по требованию Совета национальной безопасности Украины.