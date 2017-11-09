Великобритания для признания Голодомора актом геноцида ожидает решения суда

Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Великобритании, опубликованном на своей странице в Facebook.

По словам посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко, на дебатах в британском парламенте группа депутатов поддержала призывы признать Голодомор в Украине 1932-33 годов геноцидом.

Представитель британского Министерства иностранных дел Алистер Бурт в ответ на вопросы парламентариев объяснял, что слово "геноцид" является юридическим термином, который определяет преступление, а потому желательно его установить в результате судебного процесса.

Чиновник отметил, что многомиллионные жертвы сталинского режима в Украине является следствием преступлений советской власти, Великобритания однозначно осуждает. Правительство в Лондоне готово применять термин "геноцид", если такое решение примет любой британский суд.

"Мы договорились с депутатами продолжить сотрудничество в вопросе привлечения общественного внимания к этой трагедии, а также обратились к правительству с призывом включить вопрос Голодомора в школьную программу в Великобритании", - добавила посол.

Также парламентарии говорили о том, что Россия, провозгласив себя наследницей Советского Союза, должна также признать ответственность за преступления в отношении Украинской.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", США и Украина договорились наладить сотрудничество и партнерство в сфере кибербезопасности. Согласно информации ведомства, такие решения были приняты после того как интренет-пространство обеих стран было нарушено со стороны хакеров.