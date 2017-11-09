22:15 09.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100178649:Polishuk

Украина первая в планах на посещение инвесторов в ближайшие 12 месяцев, - Порошенко

По опросам Украина является первой в планах на посещение потенциальных инвесторов в ближайшие 12 месяцев.

Украина первая в планах на посещение инвесторов в ближайшие 12 месяцев, - Порошенко

Бизнес-структуры признают усилия украинской власти по внедрению реформ. Об этом в четверг, 9 ноября, во время выступления на конференции "Усиление потенциала роста Украины: перспективы будущего поколения", заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, исследование недавно провела Institutional Investor. Согласно опросам менеджеров инвестиционных компаний Украина стоит первой в списке на посещение для потенциальных инвесторов.

Вместе с тем президент напомнил, что международное рейтинговое агентство Moody's улучшило свой прогноз по Украине со стабильного до позитивного, ссылаясь на "достижения Украины в проведении структурных реформ".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время визита в Саудовскую Аравию президент Петр Порошенко предложил инвестировать Украину и принять участие в приватизации. Глава правительства провел переговоры с управляющим директором Открытого инвестиционного фонда Королевства Саудовская Аравия Ясиром бин Османом Ар-Румаяном.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив