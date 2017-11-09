Украина первая в планах на посещение инвесторов в ближайшие 12 месяцев, - Порошенко

Бизнес-структуры признают усилия украинской власти по внедрению реформ. Об этом в четверг, 9 ноября, во время выступления на конференции "Усиление потенциала роста Украины: перспективы будущего поколения", заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, исследование недавно провела Institutional Investor. Согласно опросам менеджеров инвестиционных компаний Украина стоит первой в списке на посещение для потенциальных инвесторов.

Вместе с тем президент напомнил, что международное рейтинговое агентство Moody's улучшило свой прогноз по Украине со стабильного до позитивного, ссылаясь на "достижения Украины в проведении структурных реформ".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время визита в Саудовскую Аравию президент Петр Порошенко предложил инвестировать Украину и принять участие в приватизации. Глава правительства провел переговоры с управляющим директором Открытого инвестиционного фонда Королевства Саудовская Аравия Ясиром бин Османом Ар-Румаяном.