Украина отмечают День украинской письменности и языка

Сегодня уже по традиции возлагают цветы к памятнику Нестору Летописцу, отмечают лучших популяризаторов украинского слова, поощряют издательства, которые выпускают литературу на украинском язык, а также стартует Международный конкурс знатоков украинского языка им. Петра Яцика.

В этом день, начиная с 2000 года в прямом эфире "Украинского радио" транслируют Всеукраинский диктант национального единства. Его может написать каждый желающий. Читать диктант, уже 17 раз, в прямом эфире начнут в 12:30.

По православному календарю это день чествования памяти преподобного Нестора Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Однако 9 ноября 1997 года своим указом президент Украины Леонид Кучм, поддерживая инициативу общественных организаций, издал указ № 1241/97 "О Дне украинской письменности и языка". С тех под Украины каждый год отмечает этот день, как праздник украинской письменности и языка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2016 году в День украинской письменности на Украинском радио прошло написание 16-го радиодиктанта национального единства. Вначале ведущий озвучил историю радиодиктанта, представил его участников, которые присутствовали в пресс-центре Украинского радио, а также озвучил условия написания диктанта.