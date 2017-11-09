Тиллерсон не уверен, что встреча Трампа с Путиным состоится

По его словам, саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме начнется на этой неделе, но встреча пока не определена. Вместе с тем, выступая перед журналистами в Пекине, где он сопровождает президента США в его азиатском туре, он отметил, что вопрос заключается в том, будет ли встреча двух президентов иметь достаточное значение.

Напомним, советник российского президента Юрий Ушаков заявил, что президенты планируют провести встречу в пятницу, 10 ноября.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина и Трампа насыщенная программа двухсторонних встреч, согласованных ранее, кроме того, есть программа самого саммита АТЭС, поэтому для встречи "пытаются выбрать наиболее подходящее время и формат".