13:00 09.11.2017 | Политика | Новости
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Собчак поддержала санкции США против РФ

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на выборах президента в 2018 году, заявила в интервью телеканалу CNN, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США против российских олигархов связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.

Собчак поддержала санкции США против РФ

В то же время она заявила, что чувствует себя виноватой за те ужасные международные отношения, которые сложились. При этом США должны разделять власти России и обычных граждан.

считаю, что Россия нарушила нормы международного права, согласно международному праву, Крым - территории Украины. Это моя позиция ... я поддерживаю санкции США против олигархов, связанных с президентом РФ ", - заявила Собчак.

Также телеведущая добавила, что не нужно наказывать всех россиян из-за политики одного человека.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", телеведуща Ксения Собчак, которая сообщила о планах баллотироваться на пост президента РФ, заявила, что считает Крым украинской территорией.


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