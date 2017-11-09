Собчак поддержала санкции США против РФ

В то же время она заявила, что чувствует себя виноватой за те ужасные международные отношения, которые сложились. При этом США должны разделять власти России и обычных граждан.

"Я считаю, что Россия нарушила нормы международного права, согласно международному праву, Крым - территории Украины. Это моя позиция ... я поддерживаю санкции США против олигархов, связанных с президентом РФ ", - заявила Собчак.

Также телеведущая добавила, что не нужно наказывать всех россиян из-за политики одного человека.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", телеведуща Ксения Собчак, которая сообщила о планах баллотироваться на пост президента РФ, заявила, что считает Крым украинской территорией.