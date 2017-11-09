Сербия вызвала на консультацию посла в Украине

Он намерен обсудить с послом актуальные вопросы отношений с Украиной и "дальнейшие меры", связанные с ними. Как сообщила в четверг утром, 9 ноября, пресс-служба МИД страны, Сербия всегда поддерживала территориальную целостность Украины.

Страна приняла ряд конкретных шагов по преследованию сербских граждан, воюющих за рубежом, включая Украину, чем продемонстрировала приверженность своим международно-правовым обязательствам.

Вместе с тем, сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Сербии, украинские наемники участвовали в преступлениях, совершенных хорватскими силами против сербского народа в Хорватии, "которые Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала".

Однако Сербия по-прежнему привержена к установлению хороших отношений с Украиной на принципах взаимного уважения, - резюмировали в МИД.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил, что Белград не предпринимает достаточно усилий, чтобы препятствовать своим гражданам воевать в Донбассе на стороне сепаратистов из-за приверженности Москве.