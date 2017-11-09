Рада приняла закон о коммунальных услугах

Согласно данным на сайте правительства, законопроект устанавливает порядок заключения потребителями договоров на получение всего комплекса жилищно-коммунальных услуг.

А именно на услугу управления, водоснабжения, обращения с отходами, газом, электричеством.

Кроме этого, выводится в отдельную услугу обращение с отходами, вводится проверка качества услуг. Устанавливается, что собственники или наниматели, пользователи, в том числе арендаторы, источников образования бытовых отходов, земельных участков.

Должны заключать договоры с исполнителем услуг по вывозу бытовых отходов, осуществлять оплату услуг по обращению с бытовыми отходами и обеспечивать раздельный сбор бытовых отходов.

Также предполагается внедрение платы за управление многоквартирным домом. Цена услуги по управлению многоквартирным домом при определении управляющего органом местного самоуправления на конкурсной основе в соответствии с Законом Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" определяется на уровне цены, предложенной в конкурсном предложении победителем конкурса.

Такая цена в течение срока действия договора управления может изменяться исключительно по согласованию сторон по основаниям и в порядке, определенных таким договором.

Предусматривается также установление ответственности за предоставление некачественных коммунальных услуг. Отмечается также, что счета за газ будут выставляться на основании квартирных счетчиков. Также предусматривается установление пени в размере 0,01% за каждый день просрочки выплат.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", законопроект про пенсионную реформу был передан на подпись главе государства. Спикер украинского парламента Андрей Парубий уже подписал законопроект про пенсионную реформу, и данный документ уже направлен на подпись Петру Порошенко.