Польша приняла предложение Украины по консультативному комитету

Польша готова принять украинскую делегацию для прояснения состояния отношений между странами, а также позитивно оценила предложение Украины по совместному консультативному комитету.
Об этом заявил глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, который является сопредседателем консультативного комитета президентов Польши и Украины.
Канцелярия президента Польши передала администрации президента Украины информацию о готовности к принятию украинского сопредседателя комитета вместе с делегацией.
Президент Дуда надеется также на личные шаги президента Петра Порошенко в контексте актуального состояния двусторонних отношений.
Так, ожидается что на заседании комитета президентов двух стран стороны обсудят вопросы польско-украинских отношений.
Как сообщалось ранее в "УРА-информ", президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши. Резонансные заявления со стороны официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства, звучащие в последнее время, вызывают серьезное беспокойство.