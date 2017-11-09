15:49 09.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Польша приняла предложение Украины по консультативному комитету

Польша готова принять украинскую делегацию для прояснения состояния отношений между странами, а также позитивно оценила предложение Украины по совместному консультативному комитету.

Польша приняла предложение Украины по консультативному комитету

Об этом заявил глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, который является сопредседателем консультативного комитета президентов Польши и Украины.

Канцелярия президента Польши передала администрации президента Украины информацию о готовности к принятию украинского сопредседателя комитета вместе с делегацией.

Президент Дуда надеется также на личные шаги президента Петра Порошенко в контексте актуального состояния двусторонних отношений.

Так, ожидается что на заседании комитета президентов двух стран стороны обсудят вопросы польско-украинских отношений.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши. Резонансные заявления со стороны официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства, звучащие в последнее время, вызывают серьезное беспокойство. 


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