Польша приняла предложение Украины по консультативному комитету

Об этом заявил глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, который является сопредседателем консультативного комитета президентов Польши и Украины.

Канцелярия президента Польши передала администрации президента Украины информацию о готовности к принятию украинского сопредседателя комитета вместе с делегацией.

Президент Дуда надеется также на личные шаги президента Петра Порошенко в контексте актуального состояния двусторонних отношений.

Так, ожидается что на заседании комитета президентов двух стран стороны обсудят вопросы польско-украинских отношений.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши. Резонансные заявления со стороны официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства, звучащие в последнее время, вызывают серьезное беспокойство.