Пятерка стран НАТО обговорили поддержку обороны Украины

Встреча министров в формате "Украинской пятерки" состоялась вчера, восьмого ноября, сообщает пресс-служба министерства обороны Литвы.

"Наша цель - помочь Украине в проведении реформ, поэтому нам необходимо активизировать усилия на политическом уровне для ускорения их реализации", - сказал глава минобороны Литвы Раймундас Кароблис.

Добавим, в так называемом формате "Украинской пятерки" Великобритания, США, Канада, Польша и Литва координируют свои действия по оказанию помощи Украине в области обороны.

Как ообщалось ранее в "УРА-Информ", глава НАТО Йенс Столтенбер считает ядерный потенциал Пхеньяна глобальной угрозой для мирового сообщества. Генсек считает, что продолжение ядерной разработки ядерного оружия со сторону КНДР - это плевок в сторонй деятельности Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Необходимо не только санкционное давление на КНДР, но и усиление влияния со стороны его ближайших соседей.