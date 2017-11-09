13:15 09.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парламент изменила процедуру назначения глав местных администраций

Верховная Рада Украины в четверг, 9 ноября, поддержала за основу и в целом законопроект №7126 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы".

Парламент изменила процедуру назначения глав местных администраций

Документ поддержали 234 народных депутатов. Таким образом, согласно принятому документу, должности председателей местных государственных администраций отнесено к должностям государственной службы категории "А".

Назначаться и освобождаются головы таких администраций будут президентом Украины по представлению Кабинета министров. Вместе с тем эти предложения от Кабмина должна вносить комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам конкурсного отбора в порядке, определенном указанным законом.

Кроме этого, комиссия должна согласовывать освобождение соответствующих должностных лиц, а также осуществлять дисциплинарные производства в отношении соответствующей категории госслужащих. При этом авторы закона отмечают, что, согласно Конституции Украины, главы местных госадминистраций назначаются и освобождаются от должности президентом Украины по представлению Кабмина, а не комиссии.

Таким образом, приняв законопроект №7126 народные депутаты вернули процедуру, предусмотренную в Конституции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 9 ноября, включила в повестку дня постановление об увольнении главы парламентского финансового комитета, народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки.


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