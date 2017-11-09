Парламент изменила процедуру назначения глав местных администраций

Документ поддержали 234 народных депутатов. Таким образом, согласно принятому документу, должности председателей местных государственных администраций отнесено к должностям государственной службы категории "А".

Назначаться и освобождаются головы таких администраций будут президентом Украины по представлению Кабинета министров. Вместе с тем эти предложения от Кабмина должна вносить комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам конкурсного отбора в порядке, определенном указанным законом.

Кроме этого, комиссия должна согласовывать освобождение соответствующих должностных лиц, а также осуществлять дисциплинарные производства в отношении соответствующей категории госслужащих. При этом авторы закона отмечают, что, согласно Конституции Украины, главы местных госадминистраций назначаются и освобождаются от должности президентом Украины по представлению Кабмина, а не комиссии.

Таким образом, приняв законопроект №7126 народные депутаты вернули процедуру, предусмотренную в Конституции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 9 ноября, включила в повестку дня постановление об увольнении главы парламентского финансового комитета, народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки.