Литва призывает Венгрию прекратить угрозы Украине

Они призвали власти Венгрии прекратить угрожать Украине. Как пишет издание Delfi, соответствующее обращение инициировал бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Его подержали 37 представителей Сейма, в том числе глава парламентского Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас и председатель Комитета по иностранным делам Юозас Бернатонис. В их заявлении, в частности, сказано, что Литва удивлена и даже шокирована ультимативными заявлениями венгерского правительства с угрозами заблокировать сближения Украины с ЕС или НАТО, если Украина не изменит по желанию Венгрии свой новый закон об образовании, в котором обусловлена ​​специфика образования лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

Такое внимание соседних к украинскому Закону о просвещении не удивляет, однако удивляют выдвигаемые властями Венгрии ультиматумы с угрозами, - говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что такие ультиматумы Венгрии категорически неприемлемы, совсем не европейские и тем более непонятны, когда это исходит от одного из государств Центральной Европы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в середине октября глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина и Венгрия намерены совместно работать над имплементацией закона "Об образовании".