Литва призывает Венгрию прекратить угрозы Украине

Депутаты литовского Сейма в четверг, 9 ноября, обратилась к правительству Венгрии и призывов поддержать принятый Украиной закон "Об образовании".
Они призвали власти Венгрии прекратить угрожать Украине. Как пишет издание Delfi, соответствующее обращение инициировал бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс.
Его подержали 37 представителей Сейма, в том числе глава парламентского Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас и председатель Комитета по иностранным делам Юозас Бернатонис. В их заявлении, в частности, сказано, что Литва удивлена и даже шокирована ультимативными заявлениями венгерского правительства с угрозами заблокировать сближения Украины с ЕС или НАТО, если Украина не изменит по желанию Венгрии свой новый закон об образовании, в котором обусловлена специфика образования лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.
Такое внимание соседних к украинскому Закону о просвещении не удивляет, однако удивляют выдвигаемые властями Венгрии ультиматумы с угрозами, - говорится в заявлении.
В документе также подчеркивается, что такие ультиматумы Венгрии категорически неприемлемы, совсем не европейские и тем более непонятны, когда это исходит от одного из государств Центральной Европы.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в середине октября глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина и Венгрия намерены совместно работать над имплементацией закона "Об образовании".