00:30 09.11.2017 | Политика | Новости
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Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности

Лидер политической партии "Народный фронт" Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности.

Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности

Такое решение было принято за то, что она опубликовала фотографии жертв террористической группировки "Исламского государства" в своем аккаунте в Twitter. Как сообщают французские СМИ, соответствующее решение по запросу правоохранительных органов приняло Бюро национального собрания Франции, которое организовывает работу нижней палаты парламента.

В Бюро также напомнили, что фотографии Ле Пен опубликовала в декабре 2015 года в знак протеста против того, что "Национальный фронт" сравнили с боевиками группировки. Тогда полиция открыта против политика судебное производство.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в марте 2017 года за лишение Ле Пен парламентской неприкосновенности проголосовал Европейский парламент, депутатом которого она была с 2004 года. Одной из причин такого решения также стало размещение фотографий жертв ИГИЛ.


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