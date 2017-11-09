Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности

Такое решение было принято за то, что она опубликовала фотографии жертв террористической группировки "Исламского государства" в своем аккаунте в Twitter. Как сообщают французские СМИ, соответствующее решение по запросу правоохранительных органов приняло Бюро национального собрания Франции, которое организовывает работу нижней палаты парламента.

В Бюро также напомнили, что фотографии Ле Пен опубликовала в декабре 2015 года в знак протеста против того, что "Национальный фронт" сравнили с боевиками группировки. Тогда полиция открыта против политика судебное производство.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в марте 2017 года за лишение Ле Пен парламентской неприкосновенности проголосовал Европейский парламент, депутатом которого она была с 2004 года. Одной из причин такого решения также стало размещение фотографий жертв ИГИЛ.