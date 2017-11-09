Япония упрощает визовый режим с Украиной

Об этом во время своего визита в Киев заявил министр иностранных дел Японии Кадзуюки Накано. Как сообщает в четверг, 9 ноября, посольств Японии в Украине, по случаю визита Накано для переговоров с правительством Украины определены меры по упрощению визовых требований для краткосрочного пребывания для граждан Украина.

Они вступят в силу с 1 января 2018 года.

В частности, Япония расширяет круг заявителей, которые имеют право на многоразовые визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, а также культурных и научных деятелей, а срок действия виз увеличат с трех до пяти лет.

Кроме того, в дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные, сроком действия на три года и максимальным сроком пребывания 30 дней, для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туристическими. А в случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не потребуется предоставлять документы от гаранта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, безвизовый режим между Украиной и ОАЭ вступит в силу в декабре.