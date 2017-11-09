23:45 09.11.2017 | Политика | Новости
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Джонсон призвал продолжить давление на Россию из-за Украины

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал мировое сообщество продолжить давление на Российскую Федерацию из-за Украины.

Джонсон призвал продолжить давление на Россию из-за Украины

Как заявил глава британского парламента в четверг, 9 ноября, в эфире телеканала FoxNews, проблема Украины очень сложная. Но сдаваться в вопросе Крыма и суверенной территории европейской нации, который был взят Россией, нельзя.

Нам нужно стоять на своих принципах и нужно сохранять давление на Россию по этому вопросу, - заявил Джонсон, добавив, что необходимо продолжить работу над поиском решения для завершения войны на Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Джонсон заявлял, что Великобритания выступает за территориальную целостность всех стран Европы и не признает аннексию украинского Крыма Российской Федерацией.


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