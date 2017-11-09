Депутаты в четверг возьмутся за Бюджет-2017 и попробуют изменить правила приватизации

Народные депутаты сегодня также определятся по поводу изменений в бюджет-2017. Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов экономической политики.

В частности, будет рассмотрен проект закона о приватизации государственного имущества, а также внесены изменения в законодательство по осуществлению мониторинга закупок и по стабилизации расчетов на оптовом рынке электроэнергии.

Кроме этого депутаты намерены определиться по ряду вопросов аграрной политики среди которых внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации использования массивов земель сельскохозяйственного назначения и определиться относительно проектов закона об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности и государственные символы.

Во время пленарного заседания народные избранники также планируют рассмотреть, в частности законопроекты о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства, установление ответственности за преступления против военнослужащих Государственной пограничной службы, Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Управления государственной охраны Украины, реструктуризацию долгов физического лица или признания его банкротом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Верховная Рада приняла проект закона "О присоединении Украины к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморские преференциальные правила происхождения".