Депутаты уволили главу финансового комитета Рыбалки

За проект постановления №3119 "О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины восьмого созыва и избрании главы, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации" проголосовали 255 народных депутатов. Как сказано в тексте документа, Рыбалка Сергей Викторович отзывается с должности председателя комитета в соответствии с поданным им заявлением.

Документ вступает в силу со дня его принятия. При этом сам политик в настоящее время находится в больнице на операции. Вместе с тем он обвинил власть в организации голосования для снятия его с должности и призвал коллег не рассматривать этот вопрос в его отсутствие.

Напомним, сегодня лидер Радикальной партии Олег Ляшко с трибуны парламента призвал депутатов включить проект постановления об увольнении Рыбалки в повестку дня и провести голосование.

Как сообщал УРА-Инфом, сегодня Верховная Рада Украины включила в повестку дня постановление об увольнении главы парламентского финансового комитета, народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки.