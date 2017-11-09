Депутаты не захотели отзывать законопроект об Антикоррупционном суде

За отзыв это решение отдали свои голоса 192 и 196 депутатов при минимально необходимых 226. Предложение об отзыве документа внес председатель парламента Андрей Парубий.

Он напомнил, что президент Петр Порошенко обратился к нему с просьбой инициировать отзыв законопроекта, чтобы глава государства мог зарегистрировать новый.

Вместе с тем депутаты не набрали нужного количества голосов и тогда Парубий поставит его еще раз на голосование на вечернем пленарном заседании. Однако и вечером депутаты отказались отзывать документ.

Напомним, законопроект №6011 был внесен в повестку дня сессии, в связи с чем для его отзыва необходимо решение Рады 226 голосами.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко направил письмо председателю Верховной Рады Андрею Парубию. В нем глава государства просит отозвать законопроект №6011 "Об антикоррупционных судах".