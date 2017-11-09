Депутаты изменили закон о госслужбе

Согласно информации на сайте правительства, документ предусматривает, что к категориям должностей государственной службы будут относиться руководители и заместители структурных подразделений местных госадминистраций, аппаратов местных администраций.

Вместе с тем, должности глав местных государственных администраций, их заместители не будут являться должностями госслужбы.

Кроме того, убрали норму из ст. 91 о том, что глав местных государственных администраций назначает и увольняет президент по представлению Кабинета министров. А предложения по кандидатурам на эти должности вносит Кабмину комиссия по результатам конкурсного отбора.

Народный депутат от БПП Мустафа Найем, комментируя данные изменения в закон отметил, что Верховная Рада проголосовала за возвращение президенту права единоличного назначения глав местных государственных администраций и их заместителей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №7126 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы".