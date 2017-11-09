Британский министр ушла в отставку из-за тайной встречи с израильскими политиками

Свое решение она пояснила несанкционированной встречей с израильскими политиками. Как сообщает в четверг, 9 ноября, The Guardian, премьер-министр Британии Тереза ​​Мэй вечером провела встречу с Пател.

После встречи, которая длилась всего лишь шесть минут, министр сделала заявление об отставке. В частности, Пател признала, что ее действия не соответствовали высоким стандартам, которые ожидаются от государственного секретаря.

В свою очередь премьер назвала правильным решение Пател и заверила, что Великобритания и Израиль остаются близкими союзниками. При этом она подчеркнула, что встречи должны быть формальными и проходить официально.

Напомним, Пател в среду прервала поездку в Африку по требованию ​​Мэй и вернулась в Лондон.

Как сообщал УРА-Информ, Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в среду, 1 ноября, заявил, что подает в отставку. Он признал, что его поведение в прошлом не соответствовало стандартам, принятым среди военных.