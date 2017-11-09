Белый дом: Россия защищает террористов с химоружием в Сирии

В заявлении отмечается, что миссия Организации по запрещению химического оружия обнародовала доклад. В котором говорится, что зарин был использован в качестве химического оружия в марте 2017 года в Аль-Латаминах.

По словам Сандерс, Россия относиться к тем странам, которые не поддерживают возобновление мандата миссии или пытаются его размыть, "защищают режим Асада и террористов, которые продолжают использовать химическое оружие".

Отмечается, что эти события показывают, насколько важно возобновление работы Совместной следственной комиссии в составе сотрудников ООН и Организации по запрещению химического оружия. Которая несет ответственность за официальное определение ответственности за такие атаки, что является ключом к сдерживанию их в будущем.

"Мы призываем Россию изменить курс до истечения срока полномочий совместного механизма", – заявила пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", на Донбассе в течение недели погибли десять террористов. Так, в течение прошлой недели в зоне АТО на востоке страны погибли сразу десять террористов, а также еще 24 были ранены.



