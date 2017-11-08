В Раде пока голосов за реинтеграцию Донбасса пока нет, - Береза

Для того, чтобы получить 226 голосов, придется внести очень большое количество правок и только после этого, возможно, что-то будет. Об этом в среду, 8 ноября, в кулуарах парламента пояснил журналистам внефракционный народный депутат Борислав Береза.

По его словам, сейчас в парламенте продолжаются переговоры по окончательной редакции законопроекта. Часть фракций парламента настаивают на исключении из документа ссылки на минские договоренности, тогда как часть депутатов готова поддержать вариант законопроекта с соответствующей ссылкой, - отметил политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Рада может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса на следующей неделе.