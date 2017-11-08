11:32 08.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде пока голосов за реинтеграцию Донбасса пока нет, - Береза

В Верховной Раде Украины на сегодняшний день достаточного количества голосов за проект закона №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного сувернитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" пока нет.

В Раде пока голосов за реинтеграцию Донбасса пока нет, - Береза

Для того, чтобы получить 226 голосов, придется внести очень большое количество правок и только после этого, возможно, что-то будет. Об этом в среду, 8 ноября, в кулуарах парламента пояснил журналистам внефракционный народный депутат Борислав Береза.

По его словам, сейчас в парламенте продолжаются переговоры по окончательной редакции законопроекта. Часть фракций парламента настаивают на исключении из документа ссылки на минские договоренности, тогда как часть депутатов готова поддержать вариант законопроекта с соответствующей ссылкой, - отметил политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Рада может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса на следующей неделе.


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