20:05 08.11.2017 | Политика | Новости
100178512:labazovych

В Испании Конституционный суд аннулировал декларацию независимости Каталонии

Испанский Конституционный суд официально признал недействительной декларацию о независимости Каталонии, принятую в одностороннем порядке 27 октября.

В Испании Конституционный суд аннулировал декларацию независимости Каталонии

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. "Конституционный суд заблокировал провозглашение независимости Каталонии до вынесения окончательного решения по этому делу", - говорится в сообщении. 

По этому поводу даже в Барселоне собрались тысячи людей, требующих освобождения заключенных под стражу лидеров лидеров каталонских организаций - "Национальная каталонская ассамблея" и "Омниум культураль", которые выступают за независимость региона от Мадрида.

Второе требование - отмена Мадридом действия 155-й статьи испанской конституции, в соответствии с которой в Каталонии введено внешнее управление.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", прокурор Верховного суда Испании требует тюремного заключения для спикера парламента Каталонии Карме Форкадел и других депутатов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив