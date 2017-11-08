В Испании Конституционный суд аннулировал декларацию независимости Каталонии

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. "Конституционный суд заблокировал провозглашение независимости Каталонии до вынесения окончательного решения по этому делу", - говорится в сообщении.

По этому поводу даже в Барселоне собрались тысячи людей, требующих освобождения заключенных под стражу лидеров лидеров каталонских организаций - "Национальная каталонская ассамблея" и "Омниум культураль", которые выступают за независимость региона от Мадрида.

Второе требование - отмена Мадридом действия 155-й статьи испанской конституции, в соответствии с которой в Каталонии введено внешнее управление.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", прокурор Верховного суда Испании требует тюремного заключения для спикера парламента Каталонии Карме Форкадел и других депутатов.