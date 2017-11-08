13:15 08.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина разорвала соглашение с Россией о поставках вооружения - ВИДЕО

Кабинет министров Украины в среду, 8 ноября, разорвал межправительственное соглашение с Российской Федерацией о взаимных поставках вооружения и военной техники.

Украина разорвала соглашение с Россией о поставках вооружения - ВИДЕО

Решение было принято без обсуждения. Проекту постановления "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения" был утвержден сегодня на заседании правительства.

Напомним, соглашение было подписано 8 февраля 1995 года и вступило в силу со дня подписания.

Согласно документу, взаимные поставки вооружения, военной техники, военного имущества, комплектующих изделий и запасных частей, организация ремонта и предоставления услуг военного назначения осуществлялись по согласованным перечням и заключенным договорам.

Как сообщал УРА-Информ, в России заявили, что решение США о поставках оружия в Украину может лишь обострить ситуацию и в Вашингтоне это понимают.


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