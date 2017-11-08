Украина разорвала соглашение с Россией о поставках вооружения - ВИДЕО
Кабинет министров Украины в среду, 8 ноября, разорвал межправительственное соглашение с Российской Федерацией о взаимных поставках вооружения и военной техники.
Решение было принято без обсуждения. Проекту постановления "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения" был утвержден сегодня на заседании правительства.
Согласно документу, взаимные поставки вооружения, военной техники, военного имущества, комплектующих изделий и запасных частей, организация ремонта и предоставления услуг военного назначения осуществлялись по согласованным перечням и заключенным договорам.
Как сообщал УРА-Информ, в России заявили, что решение США о поставках оружия в Украину может лишь обострить ситуацию и в Вашингтоне это понимают.