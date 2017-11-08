09:10 08.11.2017 | Политика | Новости
100178441:nastya

Трамп заявил, что в урегулировании конфликта с КНДР наблюдается "определенное движение"

В урегулировании северокорейской проблемы наблюдается "определенное движение" вперед. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Сеуле.

Трамп заявил, что в урегулировании конфликта с КНДР наблюдается

Глава правительства США призвал руководство КНДР к участию в переговорах о ядерной программе, чтобы достичь с мировым сообществом договоренности в этом вопросе, передает Deutsche Welle.

В то же время Трамп отметил, что США готовы при необходимости использовать полный спектр своего военного потенциала.

Президент заявил, что КНДР представляет собой угрозу для всего мира, и призвал Россию и Китай использовать их влияние на руководство в Пхеньяне. Для этого необходимо полностью выполнить санкции ООН в отношении Северной Кореи.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава НАТО Йенс Столтенбер считает ядерный потенциал Пхеньяна глобальной угрозой для мирового сообщества. Генсек считает, что продолжение ядерной разработки ядерного оружия со сторон  КНДР - это плевок в сторонй деятельности Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Необходимо не только санкционное давление на КНДР, но и усиление влияния со стороны его ближайших соседей.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив