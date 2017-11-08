Трамп сравнил Северную Корею с адом

С таким заявлением Трамп выступил в парламенте Южной Кореи, передает СNN.

"Северная Корея — это не рай, как это видел ваш дед. Это ад, которого не заслуживает ни один человек", — заявил Трамп, публично обращаясь к Ким Чен Ыну.

Президент США отметил, что разработка ядерного оружия не может обеспечить безопасность КНДР. Создание оружия, подвергает стану к серьезной опасности. Трамп в очередной раз предупредил, что северокорейский режим не должен испытывать терпение Вашингтона.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп направил в палату представителей Конгресса США письмо, в котором просит увеличить расходы оборонного бюджета страны на 2018 год в связи с ситуацией вокруг КНДР и в Афганистане.