15:57 08.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Совет Европы доволен прогрессом украинских реформ, - Порошенко

Глава украинского государства Петр Порошенко приветствует решение Комитета министров СЕ касательно Украины.

Совет Европы доволен прогрессом украинских реформ, - Порошенко

Также глава страны благодарен за высокую оценку реформ, которые внедряют сейчас в Украине.  Президент сообщил об этом в Facebook. Согласно его словам – он рад решению СЕ по поводу Украины. И также он благодарен за то, что были высоко оценены проводимые Украиной реформы, а также за помощь в борьбе с российской агрессией.

Порошенко подчеркнул также, что в СЕ говорят об ответственности Росси – за выполнение минских соглашений, и в первую очередь – про прекращение обстрелов и отвод войск.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко призывал СЕ оказать Украине помощь.


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