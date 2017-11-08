Совет Европы доволен прогрессом украинских реформ, - Порошенко

Также глава страны благодарен за высокую оценку реформ, которые внедряют сейчас в Украине. Президент сообщил об этом в Facebook. Согласно его словам – он рад решению СЕ по поводу Украины. И также он благодарен за то, что были высоко оценены проводимые Украиной реформы, а также за помощь в борьбе с российской агрессией.

Порошенко подчеркнул также, что в СЕ говорят об ответственности Росси – за выполнение минских соглашений, и в первую очередь – про прекращение обстрелов и отвод войск.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко призывал СЕ оказать Украине помощь.