Рада проголосует за разрыв дипотношений с Россией в рамках "реинтеграции Донбасса"

Соответствующую поправку внес депутат от правящего "Блока Петра Порошенко" Иван Винник, согласно данным сайта правительства.

Предполагается, что новый закон "о реинтеграции Донбасса" поддержит большинство парламентариев.

Если документ будет подписан президентом Украины, то все российские дипломатические учреждения на Украине, так и украинские в России будут закрыты.

Предполагается, что в таком случае представлять интересы Украины в России будет Белоруссия или Швейцария.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", парламентский комитет по вопросам здравоохранения рассмотрит президентский законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности №7117.