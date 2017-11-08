17:22 08.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Прокурорский надзор следует отделить от следствия, - Луценко

Генпрокурор нашей страны Юрий Луценко отметил, что в рамках функций прокурорский надзор, а также следствие работать должны отдельно.

Прокурорский надзор следует отделить от следствия, - Луценко

Такое заявление Ю. Луценко сделал в процессе заседания комитета украинского парламента по делам законодательного обеспечения работы правоохранителей. Согласно его словам – в день собственного назначения он поддерживал идею, что следствие должно быть отделено от работы прокуратуры.

Потому что совмещение в одном помещении следователя и процессуального главы опасно и для выполнения некоторых задач даже не всегда законно – отметил Луценко.

Как сообщал УРА-Информ, ГПУ сейчас ведет заочное следствие в отношении 485-ти человек – сообщал Луценко.


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