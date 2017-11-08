Порошенко просит Парубия отозвать законопроект об антикоррупционных судах - ФОТО

В нем глава государства просит отозвать законопроект №6011 "Об антикоррупционных судаю". Как написал на своей страничке в Facebook в среду, 8 ноября, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

В своем письме Порошенко напомнил, что 6 октября Венецианская комиссия критически оценила законопроекты №6011 и №6529. В связи с чем, крайне неотложными являются разработка и внесение нового согласованного законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, - считает президент.

Он также отметил, что представления и регистрация нового законопроекта невозможны из-за законопроекта №6011, который все еще остается включенным в повестку дня сессии Верховной Рады. Порошенко также предложил как можно быстрее поручить председателю профильного комитета Верховной Рады создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Он отметил, что рассчитывает на принятие нового законопроекта до конца 2017 года.

Напомним, инициаторами проекта закона №6011 являются народные депутаты Егор Соболев, Оксана Сыроид, Иван Крулько, Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук.

Как сообщал УРА-Информ, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила что если Верховная Рада Украины в ближайшие две недели не создаст рабочую группу по законопроекту об антикоррупционном суде, президент Украины Петр Порошенко подаст свой вариант закона.